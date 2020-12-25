Калуга, 25 декабря, 2020, 09:26 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша 24 декабря принял участие в прямом телевизионном эфире телерадиокомпании «Ника». Глава региона подвел предварительные итоги уходящего года и ответил на вопросы жителей области.

Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» Владислав Шапша в эфире прямой линии на телеканале «Ника ТВ».

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, речь, в частности, шла о ситуации, сложившейся в условиях пандемии: работе медицинских учреждений, промышленных предприятий, мерах социальной поддержки населения и государственной поддержки бизнеса, экономической ситуации в различных отраслях. Обсуждались перспективы дальнейшего развития региона.

Владислав Шапша подчеркнул, что, несмотря на объективные сложности, удалось не допустить экономического спада, интерес со стороны инвесторов к Калужской области не пропал: ещё 12 компаний взяли на себя обязательства реализовать инвестиционные проекты. Региональный бюджет 2021 года сохранил социальную направленность.

Вопросы граждан, на которые губернатор ответил в ходе прямой телевизионной линии, касались перспектив строительства в области новых спортивных, образовательных и медицинских учреждений, лекарственного обеспечения, экологии, качества дорог, газификации и благоустройства населенных пунктов, цен на коммунальные услуги, решения проблем обманутых дольщиков и других тем.

Подводя итог, Владислав Шапша предложил жителям региона активнее присоединяться к обсуждению идей по развитию Калужской области на перспективу. Для этого, по словам губернатора, в 2021 году в регионе будет создана специальная интерактивная площадка для прорывных идей «Космос».