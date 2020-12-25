Екатеринбург, 25 декабря, 2020, 09:21 — ИА Регнум. Дошкольные учреждения Екатеринбурга получили рекомендацию по вопросу объявления выходным днём 31 декабря 2020 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городском департаменте образования.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Детский сад

Ранее в городе рекомендовали перенести выходной с 31 на 26 декабря. Перед этим аналогичное решение в отношении Свердловской области принял губернатор Евгений Куйвашев.

Детским садам Екатеринбурга рекомендовано «принять решение о режиме работы 26.12.2020 с учетом мнения родителей», уточнили в департаменте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение сделать 31 декабря выходным днём.