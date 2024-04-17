Москва, 28 апреля, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Возглавляющий киевский режим Владимир Зеленский — это «специфический президент специфического режима», не жалеющий своих граждан. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Global Look Press/Ukraine Presidency Владимир Зеленский

Песков прокомментировал слова Зеленского о «хорошей сделке», когда Украина получает иностранное вооружение и отправляет в бой своих людей.

«Специфический президент специфического режима. Украина не жалеет своих граждан. И это трагедия для народа, это трагедия для страны», — подчеркнул представитель Кремля на видео, опубликованном в Telegram-канале журналиста.

По его словам, сначала руководство Украины заразило свой народ националистическими проявлениями, а теперь совсем ничем не гнушается. В топку вооружённого конфликта Киев намерен бросать новые тысячи и тысячи людей.

Участь Зеленского предрешена, вскоре многие на Украине поставят под сомнение его легитимность, добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Зеленский заявил, что решение США о выделении около $61 млрд на помощь Украине предотвратит расширение конфликта и якобы спасёт тысячи и тысячи жизней.