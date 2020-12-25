Тюмень, 25 декабря, 2020, 09:10 — ИА Регнум. В Тюмени из-за морозов 25 декабря отменены занятия в школах для учеников 1−9 классов. Температура воздуха при прояснении может достигнуть — 37 градусов по Цельсию, предупредили в горадминистрации.

Сергей Тутунов. Детство. 1960

Власти областной столицы обратились к родителям с просьбой, по возможности не отправлять детей в учебные учреждения.

Если ребёнок всё-таки придёт в школу, с ним проведут все полагающиеся уроки, отмечают в мэрии Тюмени.