Владивосток, 25 декабря, 2020, 09:02 — ИА Регнум. Во Владивостоке за торговлю ёлками в не установленных местах привлекают к ответственности — ежедневно проводятся рейды по ёлочным базарам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Живая ель

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Всего для легальных ёлочных базаров отведено 16 площадок в разных районах краевой столицы.

На тех, кто ведёт свою деятельность вне установленных площадок, составляют протоколы об административном правонарушении. Так, 25 декабря в Первореченском районе выявили пять незаконных продавцов. Нарушителям в ближайшее время определят размеры штрафа.

При этом отмечается, что некоторые попадают в поле зрения полиции не один раз.

«Со дня открытия продажи ёлок в Первореченском районе составлено 24 протокола за незаконную торговлю ёлками», — добавили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке дешевле трёх тыс. рублей ёлок пока нет. При этом по такой цене ёлка продаётся маленькая и куцая. Чуть повыше ель можно купить за 4−5 тыс. рублей. А за высокую, пушистую лесную красавицу продавцы просят уже от шести до восьми тыс. рублей.

В городах края купить ёлку можно чуть дешевле, чем во Владивостоке, но тоже от двух тыс. рублей.