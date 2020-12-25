Барнаул, 25 декабря, 2020, 08:57 — ИА Регнум. После того, как все ледовые арены в Барнауле перешли в руки одного собственника — предпринимателя Михаила Дроздова, детям — воспитанникам частных школ фигурного катания практически не оставили выбора: аренда часа льда для родительского кармана стала непомерно большой (11 тысяч рублей), да еще и время для катания предлагают совершенно неприемлемое.

Цитата из видеообращения жителей Барнаула к президенту России Владимиру Путину В Барнауле Путину пожаловались на действия монополиста ледовых арен

В своем видеообращении для пресс-конференции президента РФ Владимира Путина родители и педагоги одной из таких школ, оказавшихся на грани закрытия, в один голос говорят: «Нас выживают», и просят главу государства «на законодательном уровне решить вопрос с монополией спортивных объектов», сожалея, что воззвание оказалось незамеченным.

«Так получилось, что в Алтайском крае нет ни одной муниципальной ледовой площадки, нет муниципального отделения по фигурному катанию. Всё, что есть в Барнауле, принадлежит частному лицу, и он регулирует свободное время и стоимость льда. Да, мы понимаем, что такая монополия — она не запрещена. Но из-за сложившейся ситуации наши дети просто не имеют доступа ко льду.

У нас сегодня в городе есть три частные школы по фигурному катанию. Одна принадлежит собственнику ледовых арен. Еще одна традиционно находится в Алтайском краевом дворце спорта, и наша академия, и воспитанники — они проделали огромную работу: пригласили спортсменов и тренеров из Москвы и Санкт-Петербурга, и буквально за год с небольшим работы была выиграна золотая медаль, пять серебряных, бронзовых и получено множество призов.

Но, несмотря на наши старания, буквально сейчас сложилась ситуация: нас, можно сказать, выживают со льда, не пускают заниматься в удобное для детей время и по той стоимости, которую могут осилить родители», — говорится в обращении алтайских представителей школы фигурного катания.

По их словам, власти Алтайского края ничем помочь не смогли. После обращения было заявлено, что повлиять на сложившуюся ситуацию нет полномочий — всё принадлежит частному лицу.

«И теперь мы оказались в ситуации, когда одно частное лицо — по сути монополист спортивного объекта — решает, кто будет заниматься и когда будет заниматься. Мы полагаем, что всё-таки у государства есть механизм регулирования такой ситуации.

И уж если мы стали заложниками того, что в Барнауле с численностью жителей 650 тысяч человек нет муниципальной ледовой арены, то в данном случае можно поступить так же, как с РЖД, и установить монополисту некие тарифы, которые были бы доступны для нас, обычных жителей», — отмечается в обращении к президенту России Владимиру Путину.

Напомним, буквально на днях губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе пресс-конференции известил, что уже в 2001 году в Барнауле с участием средств краевого бюджета будет достроен ледовый дворец (проспект Сибирский, 52). При этом глава края дал понять, что работы ведутся на принципах государственно-частного партнерства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, «частно-государственным партнёром» краевого правительства стал бизнесмен Михаил Дроздов. Известен он не только как поклонник хоккея, монополист ледовых арен, но и человек, в отношении которого возбудили уголовное дело, но так и не смогли доказать, что это он на Audi Q7 около двух часов ночи 8 ноября 2009 года на ул. Э. Алексеевой, 62 в Барнауле сбил насмерть девушку. Его спасло только то, что свидетелей не нашлось. Сам бизнесмен, несмотря на очевидные повреждения и отломанные части бампера на автомобиле и месте ДТП, всё отрицал.

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Несколько лет руководитель ЗАО «Редукционно-охладительные установки» Михаил Дроздов пытается реализовать свой «социально ориентированный проект по строительству сети ледовых дворцов и спортивных комплексов для формирования нового поколения конкурентоспособных на мировом уровне спортсменов, популяризации здорового образа жизни и спортивного досуга среди населения» с участием бюджетных средств.

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