Якутск, 25 декабря, 2020, 13:20 — ИА Регнум. Мы не в «застое», мы в «отстое»: за 30 лет реставрации капитализма в России регрессивно-реакционный режим создал идеального избирателя, которому абсолютно всё равно на суть обсуждаемых вопросов в парламенте, сказал политолог Андрей Данилов, комментируя инцидент с «грудью министра Якутии», который произошёл на заседании Госсобрания Якутии 24 декабря.

Kprf.ru Политолог Андрей Данилов

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«В ходе произошедших событий на сессии Госсобрания вспомнил анекдот про Брежнева: «Что такое «сиськи-масиськи», «письки-масиськи», «кому-сиськи»? Это Брежневу в написанном докладе встретились слова «систематический», «пессимистический», «коммунистический».

Через неделю об этом забудут. Это наша политическая культура, когда мы, избиратели, видим «знакомое» и до боли близкое каждому. А в суть обсуждаемых вопросов не вникаем. Кто-нибудь мне назовёт сумму бюджета Якутии? Какие законы республики изменятся в связи с внесёнными поправками в Конституцию РФ? Событие не стоит выеденного яйца. Будто на сессии более интересных тем не было», — написал в соцсетях Андрей Данилов.

Политолог напомнил, что при том же Леониде Брежневе люди бегло могли сказать о планах на год и успехах народного хозяйства. А теперь могут вспомнить только абсолютно рабочий момент о дресс-коде и впечатлиться только этим.

«Поздравляю, мы не в «застое», мы в «отстое». За 30 лет реставрации капитализма в России регрессивно-реакционный режим создал идеального избирателя, которому абсолютно наплевать на суть обсуждаемых вопросов в парламенте. Цены на продукты питания никому, как я вижу, уже не интересны, вирусологи от народа уже перестали обсуждать полезные свойства чеснока. Клиповое мышление получило новый стимулятор, сильный, потому как первая доза всегда действует сильнее, а потом уже воспалённый мозг потребует чего-то нового.

Двое уважаемых людей выставлены в дурном свете. Я искренне сочувствую участникам инцидента, это был исключительно рабочий момент, который раздули до неимоверного уровня. А больше я сочувствую избирателям, которым в следующем году предстоит выбирать депутатов Государственной думы, потому как нынешнего избирателя, избалованного низкосортным контентом мира кликбейтов, задурить и облапошить плёвое дело. Потом будут удивляться, почему народные избранники голосуют за пенсионную реформу и прочие откровенно людоедские законы», — резюмировал Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе 23-го внеочередного заседания Госсобрания Якутии при рассмотрении проекта закона «О признании утратившим силу Закона Республики Саха (Якутия) «Об установлении запрета на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков на территории Республики Саха (Якутия)» депутаты обсудили внешний вид регионально министра предпринимательства, торговли и туризма Ирины Высоких.