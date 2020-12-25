Москва, 25 декабря, 2020, 07:44 — ИА Регнум. В России за девять месяцев 2020 года число регистрируемых браков снизилось до 581 тысячи, или на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в материалах Минюста России.

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"За девять месяцев 2020 года по состоянию на 01.10.2020 на территории Российской Федерации были составлены 581 320 записей актов о заключении брака, а также 401 339 записей актов о расторжении брака», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что за этот же период снизилось почти на 9% и число разводов — до 401 тысячи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что рост числа разводов после снятия в России режима самоизоляции зафиксировали Росстате.

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