В России резко снизилось число регистрируемых браков
Москва, 25 декабря, 2020, 07:44 — ИА Регнум. В России за девять месяцев 2020 года число регистрируемых браков снизилось до 581 тысячи, или на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в материалах Минюста России.
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"За девять месяцев 2020 года по состоянию
Отмечается, что за этот же период снизилось почти на 9% и число разводов — до 401 тысячи.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что рост числа разводов после снятия в России режима самоизоляции зафиксировали Росстате.
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