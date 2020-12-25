Красногорск, 25 декабря, 2020, 07:44 — ИА Регнум. Авиастроительный завод из Ульяновска подал иск о взыскании крупной суммы с предприятия из Подмосковья. Соответствующее заявление зарегистрировано в Арбитражном суде Московской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Kad.arbitr.ru Скриншот с сайта Арбитражного суда Московской области

С заявлением в суд вышло акционерное общество «Авиастар-СП», зарегистрированное в Ульяновске. В качестве ответчика указано общество «Балашихинский литейно-механический завод» из города Балашиха Московской области.

Указанная сумма исковых требований составляет 73 303 204 рубля 38 копеек.

Иск зарегистрирован в суде 24 декабря. Дело пока не принято в производство, детали иска неизвестны.