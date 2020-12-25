Оренбург, 25 декабря, 2020, 07:24 — ИА Регнум. В Оренбургской области сельские школы получили 35 новых автобусов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Orenburg-gov.ru Школьные автобусы

Как отмечает губернатор Денис Паслер, почти 80% школ в регионе являются сельскими. Школьными автобусами на учёбу каждый день добираются около 10 тыс. учеников.

Глава правительства России Михаил Мишустин согласился выделить на закупку нового транспорта 5 млрд рублей. И наконец школы 21 муниципалитета смогли обновить автобусы. Уже 24 декабря они отправились к местам своего назначения.