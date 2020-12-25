Посёлок Усть-Ордынский, Иркутская область, 25 декабря, 2020, 06:48 — ИА Регнум. В Приангарье, близ посёлка Усть-Ордынский (административный центр Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области), установили шестиметровую скульптуру быка из железобетона. Как сообщают «Вести-Иркутск», этот символ 2021 года восточному гороскопу для местных жителей животное имеет более глубокий, сакральный смысл.

Вести-Иркутск У посёлка Усть-Ордынский установили шестиметровую скульптуру быка

«Неким оберегом будет. Неким тотемом. Бык Бухэ-ноён, он находится как раз здесь у нас в центре Эхирит-Булагатского района, он является тотемным животным племени булагатов», — пояснила депутат думы МО «Усть-Ордынское» Елена Свердлова.

По признанию автора культуры — известного скульптора Ивана Зуева — бык и для него самого животное не случайное.

«Я в этот год родился, поэтому мне символично выпала честь сделать такую скульптуру со своей командой. Бык символизирует достаток», — подчеркнул скульптор.

Его работу многие сравнивают с фигурой атакующего быка, установленного финансовом квартале Нью-Йорка более 30 лет назад.

Напомним, Иван Зуев входит в список лучших скульпторов мира. Неоднократный победитель всероссийских и международных конкурсов ледовых, деревянных и песчаных скульптур. Многократный победитель международного чемпионата ледовой скульптуры «Айс Аляска» и международного фестиваля деревянных скульптур «Лукоморье». Призер конкурсов по песчаной скульптуре. Автор скульптурной композиции «Мамонты», установленной в честь 90-летия Усольского района Приангарья.