Москва, 25 декабря, 2020, 06:34 — ИА Регнум. Министерство обороны России предложило внести изменение в законодательство, которое позволит вдвое увеличить максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком для женщин-военнослужащих. Об этом 24 декабря заявила замглавы ведомства Татьяна Шевцова в беседе с газетой «Красная звезда».

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«Размер указанной выплаты для женщин-военнослужащих с нынешних 13 504 рублей возрастет до 27 984,66 рубля», — сказала она.

По предложению оборонного ведомства, вопрос в настоящее время прорабатывают в министерстве труда и социальной защиты России. Инициативу предлагается распространить на женщин, проходящих службу во всех силовых структурах, а не только в армии.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что доля женщин в Вооружённых силах РФ составляет 42%.