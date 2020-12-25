Москва, 25 декабря, 2020, 05:25 — ИА Регнум. В пятницу, 25 декабря, в Москве будет облачно, сильный снег, местами метель, снежные заносы, гололедица. Температура воздуха — −2… −0 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM

В ночь на 26 декабря в Москве облачно, снег, гололедица. Температура воздуха — −2… −0 °C.

Ветер юго-восточный (ночью юго-западный) 5−11 м/с, на порывах до 12−17 м/с. Атмосферное давление 740 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — −5… −0 °C днём и −5… −0 °C ночью. Местами мокрый снег, метель, гололедица, снежные заносы.

В субботу, 26 декабря, днём в столице ожидается −2… −0 °C. По области −5… −0 °C. Ночью в регионе ожидается −11… −6 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде на ближайшие дни.