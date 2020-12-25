Москва, 25 декабря, 2020, 05:10 — ИА Регнум. Сумма выделенных российским правительством средств на финансирование различных мероприятий по снижению уровня бедности в России, а также на обеспечение роста реальных доходов граждан страны в 2019—2024 годах составит 15,294 трлн рублей. Об этом говорится в материалах Счетной палаты РФ.

Борис Григорьев. Бедность (фрагмент). 1925

Предполагается, что эти меры должны снизить уровень бедности на 2,32 процентного пункта и увеличить реальные располагаемые доходы жителей России на 1,04 п. п. В семьях с детьми до семи лет указанные меры должны способствовать сокращению уровня бедности на 1,99 процентного пункта и росту реальных располагаемых доходов на 0,82 п. п.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич заявил, что для борьбы с бедностью в России, среди прочего, следует реформировать налоговую систему.