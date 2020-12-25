Токио, 25 декабря, 2020, 05:02 — ИА Регнум. В Японии за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — более 3700 человек, сообщает агентство Kyodo.

Russian.news.cn Эпидемия коронавируса в Японии

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Отмечается, что в стране уже второй день подряд фиксируется рекордный рост заболеваемости COVID-19. Всего с начала пандемии в Японии подтвердили более 211 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Также число жертв осложнений COVID-19 на японской территории превысило 3,1 тысячу человек.

Отмечается, что рекордные показатели по заболеваемости зафиксированы в префектурах Токио, Тиба, Саитама и Канагава. При этом правительство Японии отмечает, что взять распространение под контроль пока не удается. В связи с ростом заболеваемости власти призывают жителей страны воздержаться от перемещений без особой необходимости.