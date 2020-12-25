Пекин, 25 декабря, 2020, 04:37 — ИА Регнум. Китай потерял более 35 млрд кг зерна на стадиях хранения, транспортировки и обработки, говорится в докладе, представленном депутатами Всекитайского собрания народныйх представителей (ВСПН) в Пекине, сообщает агентство Синьхуа.

Уборка зерна

Годовой объем производства зерна в стране уже пять лет подряд превышает 650 миллионов тонн, при этом уровень самообеспеченности рисом и пшеницей страны превышает 100%, а уровень самообеспеченности зерновыми — более 95%Н.

Несмотря на достаточные запасы зерна, страна поддерживает жесткий баланс между спросом и предложением, говорится в докладе, а также добавляется, что сокращение потерь зерна и объемов пищевых отходов стало важной частью обеспечения продовольственной безопасности.

Потери зерна до употребления в стране велики из-за таких факторов, как устаревшие складские помещения, логистическое оборудование и технологии переработки.

В докладе также упоминается проблема пищевых отходов во время потребления человеком. Отмечается, что до 18 млрд кг продуктов питания ежегодно тратится впустую в индустрии общественного питания в городах.

В докладе говорится о мерах и политике, инициированных страной для предотвращения потерь зерна и пищевых отходов, а также о достигнутом прогрессе.