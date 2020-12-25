Вашингтон, 25 декабря, 2020, 04:30 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп пообещал не забывать бездействия некоторых сенаторов-республиканцев после президентских выборов в стране. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Трамп заявил, что своей помощью он обеспечил победу республиканцев на выборах в Сенат, в частности, главе большинства Митча Макконнелла.

«Теперь же они (практически все) сидят в стороне и смотрят, как я борюсь с нечестным и жестоким врагом — радикальными левыми демократами. Я этого никогда не забуду!» — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря президент США Дональд Трамп потребовал назначить спецпрокурора для расследования фальсификаций в ходе президентских выборов в ноябре. Он также подчеркнул, что выборы 2020 года оказались «самыми коррумпированными в истории страны».