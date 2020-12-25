Новосибирск, 25 декабря, 2020, 04:26 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 25 декабря, прогнозируется резкое похолодание — днём до — 29 °C. 26 и 27 декабря ожидается значительное усиление морозов до — 42 °C. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мороз

Так, сегодня, 25 декабря, температура ночью в городе составит −22…−24°С, днём −21…−23°С с понижением до −27…−29°С, ветер западный с переходом в северный, 5−10 м/с., небольшой снег, местами изморозь, на дорогах — гололедица.

В субботу, 26 декабря, ночью ожидается −37…−39°С, в пригороде −40…−42°С, днём −36…−38°С, ветер 1−6 м/с, без осадков.

27 декабря ночью: −40…−42°С, днём — 36.-38°С, ветер 1−6 м/с, без осадков.