Манила, 25 декабря, 2020, 04:26 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 6,3 зафиксированы вблизи города Калатаган на Филиппинах, сообщается на сайте Геологической службы США.

News.tj Колебания земной коры

От населенного пункта до эпицентра сейсмособытия было 2,3 км. Очаг землетрясения залегал на глубине 114 км. Тревога по поводу цунами не объявлялась. Информации о пострадавших жертвах и разрушениях нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря в провинции Северный Сулавеси в Индонезии зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,3.