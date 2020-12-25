Пекин, 25 декабря, 2020, 03:59 — ИА Регнум. Сельский туризм становится все более важным инструментом в борьбе против бедности, сообщили 23 декабря в Министерстве культуры и туризма КНР.

(cc Harald Groven Китайская деревня

Центральный бюджет КНР выделил 6,5 млрд юаней (около $991 млн) на 656 инфраструктурных проектов, направленных на развитие сельского туризма в бедных районах страны за последние несколько лет, сообщил представитель департамента развития ресурсов при министерстве Шань Гансинь.

Министерство также углубило сотрудничество с банками по вопросам финансовой помощи отрасли, причем они уже выдали кредитов на сумму почти на 70 млрд, добавил Шань.

На фоне усилий по содействию развитию отрасли правительство объявило список из 1000 ключевых деревень с процветающим сельским туризмом, причем 225 из них находятся в нищете, добавил Шань, отметив, что этот шаг помог бедным деревням взрастить ряд качественных брендов сельского туризма.

Кроме того, правительство создало пять учебных центров по борьбе с бедностью путем развития сельского туризма и подготовило более 8000 специалистов. Благодаря COVID-19 такое обучение перешло в онлайн в 2020 году. По данным министерства, на сегодняшний день онлайн-курсы прошло более 650 000 человек.