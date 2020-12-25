Дамаск, 25 декабря, 2020, 04:20 — ИА Регнум. Большая часть ракет, которые были выпущены ВВС Израиля по объектам на западе сирийской провинции Хама, оказались сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО) вооружённых сил Сирии. Об этом со ссылкой на источник в министерстве обороны страны 25 декабря сообщает дирекция государственного радио и телевидения Сирии.

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«Наши средства ПВО перехватили вражеские ракеты и сбили большую часть из них», — приводятся в сообщении дирекции слова источника.

Ранее сообщалось, что ракетный удар мог быть нанесён по расположенному около города Масьяф правительственному научно-исследовательскому центру.

Как сообщало ИА REGNUM, средства ПВО вооружённых сил Сирии отражают предположительно израильскую ракетную атаку по объекту, расположенному на западе провинции Хама.