Красногорск, 25 декабря, 2020, 03:22 — ИА Регнум. Арбитраж Московской области 10 февраля 2021 года начнёт рассматривать иск компании «Башнефть» к подмосковному предприятию, которое имеет схожее наименование. Крупная нефтекомпания России требует обязать ответчика переименоваться, а также запретить в дальнейшем использование слова «Башнефть», которое является товарным знаком, передаёт ИА REGNUM.

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Иск был подан к ООО «Башнефть-Металл», которое создано в 2017 году в городе Королёве для оптовой торговли скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями. Претензии поступили в арбитраж 22 декабря 2020 года одновременно с ходатайством об обеспечительных мерах.

Нефтяная компания требует обязать ответчика «прекратить нарушение исключительного права ПАО АНК «Башнефть» на товарный знак», в том числе исключив «слово «Башнефть» путём внесения соответствующих изменений в учредительные документы», удалить его и сходные с ним знаки со всех страниц сайта компании-ответчика, а также прекратить адресацию на сайт посредством доменного имени с этим словом, аннулировав регистрацию имени.

В случае удовлетворения иска ответчику также придётся оплатить судебные расходы в размере 41 тыс. рублей.