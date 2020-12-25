Рухани заявил о «последних политических днях» врагов Ирана в США
Тегеран, 25 декабря, 2020, 09:25 — ИА Регнум. 24 декабря президент Ирана Хасан Рухани заявил, что иранский народ будет сопротивляться Соединённым Штатам, даже если экономическая война будет продолжаться в течение 30 лет. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Выступая на церемонии открытия нефтехимических проектов, президент Рухани заявил об открытии трёх национальных проектов, что демонстрирует экономическую мощь страны и наличие значительного потенциала развития Ирана.
Иранский президент подчеркнул, что банковская и нефтяная секции были основными отраслями, ежедневно подвергавшимися нападению противника в экономической войне. Он отметил: «Экономическая война подходит к концу, и тот, кто был злым командиром войны, переживает свои последние политические дни, при этом народ Ирана будет жить вечно и победит, как это всегда было на протяжении всей истории страны».
Рухани также заявил, что, несмотря на санкции, правительство Ирана удвоило объемы производства нефтехимической продукции в стране — с 50 до 100 миллионов тонн. Он отметил, что доходы Ирана от нефтехимии выросли с 11 до 25 миллиардов долларов.