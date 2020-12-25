Тегеран, 25 декабря, 2020, 09:25 — ИА Регнум. 24 декабря президент Ирана Хасан Рухани заявил, что иранский народ будет сопротивляться Соединённым Штатам, даже если экономическая война будет продолжаться в течение 30 лет. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

Выступая на церемонии открытия нефтехимических проектов, президент Рухани заявил об открытии трёх национальных проектов, что демонстрирует экономическую мощь страны и наличие значительного потенциала развития Ирана.

Иранский президент подчеркнул, что банковская и нефтяная секции были основными отраслями, ежедневно подвергавшимися нападению противника в экономической войне. Он отметил: «Экономическая война подходит к концу, и тот, кто был злым командиром войны, переживает свои последние политические дни, при этом народ Ирана будет жить вечно и победит, как это всегда было на протяжении всей истории страны».

Рухани также заявил, что, несмотря на санкции, правительство Ирана удвоило объемы производства нефтехимической продукции в стране — с 50 до 100 миллионов тонн. Он отметил, что доходы Ирана от нефтехимии выросли с 11 до 25 миллиардов долларов.