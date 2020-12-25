Москва, 25 декабря, 2020, 10:05 — ИА Регнум. Заявление президента России Владимира Путина о том, что Министерству обороны РФ необходимо поддержать «высокую боеготовность ядерных сил», вызвало реакцию в интернете. Граждане оставили свои комментарии 24 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

"Взять под строгий контроль деятельность наших, внутренних, либералов», — пишет vladimveralesnik.

Многие граждане отметили тот факт, что в обязанности Минобороны поддержка боеготовности всех подведомственных направлений входит по определению и давать поручение в подобном духе особого смысла не имеет.

«А я думал, что обязанность поддерживать высокую боеспособность в вооруженных силах это изначально входит в обязанность министра обороны», — пишет Сергей К.

Некоторые пользователи выразили надежду, что Россия сможет похвастаться не только высокой боеготовностью вооружённых сил, но и сильной экономикой, которая вызывала бы чувство зависти у других государств.

«А может хватит уже мир пугать своими ракетами? Может, стоит обратить внимание на свою экономику и хвастаться достижениями в развитии экономики, улучшения благосостояния народа?», — задаётся вопросом Валентин Т.

Нашлись и те, кто пришёл к выводу, что более опасным оружием, чем ядерное, на сегодняшний день выступает биологическое. Граждане уверены, что руководству страны необходимо обеспечить безопасность в данном направлении.

«Кому нужны сейчас эти железки? Реальность показывает: биологическое оружие, вирусы — вот, что самое опасное. Разрушений нет, населения нет, территория свободна. У кого антидот, тот и царь», — считает Людмила К.

Напомним, 21 декабря президент России Владимир Путин заявил о том, что Министерству обороны РФ необходимо поддержать «высокую боеготовность ядерных сил».