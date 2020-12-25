Москва, 25 декабря, 2020, 09:19 — ИА Регнум. Поручение президента России Владимира Путина удвоить выплаты медикам, борющимся с коронавирусом, в новогодние дни вызвало реакцию в сети. Граждане выразили свою точку зрения 24 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

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"Разрушив систему здравоохранения, можно теперь удваивать денежные выплаты. Медики в условиях пандемии заслуживают уважения всего народа, а зарплаты должны быть достойными и без пандемий», — поделился мнением Владимир К.

Многие комментаторы однозначно поддержали поручение президента. Граждане уверены, что медицинские работники заслужили то, чтобы получать дополнительные финансовые средства за работу на праздниках в условиях пандемии.

«Конечно! И это правильное решение. Нужно обязательно стимулировать медицинских работников, а особенно тех, кто борется с коронавирусом, спасая наши жизни. Мы будем праздновать, а они работать в обычном режиме. Да и не в обычном, а в усиленном. Ситуация сложная, пациентов много, риск заразиться самим тоже большой», — пишет Вета Б.

Некоторые граждане также поддержали данную инициативу, но они отметили, что есть и другие категории работников, на которых тоже легла тяжесть условий пандемии коронавирус.

«А чего только врачам-то опять? А как же другие рабочие, чья нагрузка тоже увеличилась? У нас на работе женщина работает уборщицей. Раньше только в конце дня приходила мыла. Теперь ещё и днем приходит, всё дезинфицирует на несколько раз, ещё и хлоркой везде полы моет. А ей дышать ведь вредно. И никто даже копейки не доплачивает за это. А охрана? Сколько их дежурит в новогоднюю ночь и праздники. Они тоже никаких бонусов не получают», — пишет пользователь Анастасия.

Нашлись и те, кто пришёл к мнению, что медики заслуживают меньшего поощрения, нежели работники торговых центров, через которых проходит огромное количество людей, но имеют такие работники защиту только в виде маски и перчаток.

«Какой риск? Человек обращается в медицинское учреждение, а там его встречают в полной амуниции. Охранники, для примера, сутками работают в торговом центре, где шатаются все подряд, т.к. контроля за заболевшими нет, и никаких льгот не предусмотрено, а социалки вообще нет. Всё за свой счёт. Вот на что надо обратить внимание», — считает Николя Н.

Напомним, 24 декабря президент России Владимир Путин поручил удвоить выплаты медикам, борющимся с коронавирусом, в новогодние дни.