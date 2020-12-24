Берлин, 25 декабря, 2020, 00:36 — ИА Регнум. Первый случай инфицирования новой мутацией коронавируса SARS-CoV-2 в Германии обнаружен у пациентки в федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщает издание Bild со ссылкой на региональный минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус. Тест

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Эта разновидность вируса была впервые выявлена в Великобритании. Тест на SARS-CoV-2 был сдан еще 20 декабря, после прилета рейса из Великобритании в город Франкфурт-на-Майне.

В настоящий момент женщина находится на домашнем лечении. Еще трое человек, которые контактировали с ней, отправлены на карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что старт вакцинации против COVID-19 в ФРГ позволяет говорить о выходе из кризиса.