Ижевск, 24 декабря, 2020, 23:47 — ИА Регнум. Удмуртия направит на мероприятия национальных проектов «Демография» и «Образование» в 2021 году 2,5 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

ИА REGNUM

В частности, на эти средства будут построены 14 детских садов на 1390 мест в совокупности, завершится строительство школ в селе Селты — на 384 места и в Ижевске — 1224 места, начнется возведение школы в Воткинске на 825 мест.

Будет создано 39 образовательных центров «Точка роста», центр цифрового образования детей «IT-Куб» в Воткинске, центр непрерывного повышения профессионального мастерства на базе Института развития образования, центр опережающей профессиональной подготовки.

После ремонта откроется Центр оценки качества образования в Ижевске, обновится материально-техническая база в двух коррекционных школах, в Социально-педагогическом и Медицинском колледжах создадут современные мастерские, намечен ремонт 25 спортзалов в сельских школах, а также ремонт и оборудование трех центров поддержки добровольчества в Дебесском, Игринском и Увинском районах.

Кроме того, в 110 школах будет внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.

В рамках соглашения с Роскосмосом на базе «Академии Калашников» будет создан детский технопарк «Космокванториум». На оснащение лабораторий современным оборудованием компания направит 10 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным портала «Национальные проекты в Удмуртской Республике» бюджет нацпроекта «Образование» в 2020 году составил 1,14 млрд рублей, нацпроекта «Демография» — 3,7 млрд рублей.