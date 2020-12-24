Подгорица, 24 декабря, 2020, 23:31 — ИА Регнум. Министр капитальных вложений Черногории Младен Боянич сообщил 24 декабря о решении правительства страны закрыть национальную авиакомпанию Montenegro Airlines. По его словам, власти не смогли найти решения для сохранения авиакомпании, которая несет убытки уже много лет.

Alex Beltyukov Самолёт авиакомпании Montenegro Airlines

На пресс-конференции министр сообщил, что правительство планирует учредить новую авиакомпанию, и он надеется, что она заработает к следующему сезону.

Ликвидация компании нанесет бюджету страны ущерб в размере 50 млн евро, отмечает издание Vijesti.