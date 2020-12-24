В ЛНР рассказали, как ВСУ торгуют боеприпасами
Луганск, 24 декабря, 2020, 23:07 — ИА Регнум. Причиной выявленной при проверке в ВСУ крупной недостачи боеприпасов в населённом пункте Войтово на линии соприкосновения в ЛНР оказались действия сержанта украинской армии, который распродал их волонтёрам, сообщает 24 декабря ЛуганскИнформЦентр.
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Как рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, начальник склада имущества ракетно-артиллерийского вооружения одной из бригад ВСУ продал волонтёрам более 30 тысяч украденных боеприпасов.
«В ходе проверки комиссией вскрыта недостача более 30 тысяч патронов к (автомату Калашникова) АК-74 и 48 гранат РГД-5. Как выяснилось в дальнейшем, украденные боеприпасы [сержант] Тимченко продавал волонтерам, а вырученные денежные средства присваивал себе».