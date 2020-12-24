Тюмень, 24 декабря, 2020, 23:00 — ИА Регнум. В Тюмени предприятия торговли перед новогодними праздниками будут открыты для покупателей до 23:00, а гипермаркеты перешли на круглосуточный режим работы. Об этом сообщает газета «Тюменская область сегодня».

ИА REGNUM Овощной прилавок

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Время работы предприятия торговли изменили перед новогодним ажиотажем для профилактики коронавирусной инфекции: чтобы рассредоточить покупателей и сократить очереди у касс.

Однако 31 декабря магазины закроются на час раньше. А в первый день 2021 года у большинства торговых центров будет выходной, за исключением магазинов, торгующих продовольствием.