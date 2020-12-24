Париж, 24 декабря, 2020, 22:59 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон положительно оценил соглашение о торговых отношениях между Евросоюзом и Великобританией после выхода последней из организации. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Единство и упорство стран Евросоюза дали свои плоды», — написал лидер Франции на своей официальной странице в социальной сети Twitter. «Это соглашение необходимо для защиты наших граждан, представителей рыболовной отрасли и производителей товаров», — добавил он.

«Объединенная, суверенная и сильная Европа движется вперед, в будущее», — резюмировал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, Эммануэль Макрон, более не имеющий симптомов заболевания COVID-19, вероятно, завершает семидневную самоизоляцию в своей загородной резиденции в Версале.