Буэнос-Айрес, 24 декабря, 2020, 22:44 — ИА Регнум. Президент Аргентины Альберто Фернандес поблагодарил президента России Владимира Путина за начало поставок российской антикоронавирусной вакцины «Спутник V».

Минобороны России Двухкомпонентная вакцина от новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») российского производства

Об этом президент Аргентины сообщил 24 декабря на своей странице в Twitter.

«Теперь у Аргентины есть вакцина против COVID-19. Наша искренняя благодарность президенту Владимиру Путину за вакцину и ту позицию, которая была проявлена по отношению к нашей стране», — написал президент Аргентины, сопроводив свой текст кадрами выгрузки вакцины «Спутник V» в международном аэропорту аргентинской столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря в Буэнос-Айрес прибыла первая партия из 300 тыс. доз российской вакцины «Спутник V».