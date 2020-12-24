Ижевск, 24 декабря, 2020, 22:18 — ИА Регнум. По итогам текущего года в консолидированный бюджет Удмуртии поступило налоговых и неналоговых платежей на общую сумму 61 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на сессии Госсовета региона.

Udmgossovet.ru Выступление Александра Бречалова в Госсовете Удмуртии

«Это на 10 млрд меньше запланированного», — отметил Бречалов.

Он пояснил, что в связи с этим обстоятельством пришлось увеличить государственный долг.

«14 декабря в республику поступило дополнительно 4,8 млрд рублей в виде бюджетных кредитов», — добавил глава республики.

При этом он подчеркнул, что все социальные обязательства перед жителями Удмуртии выполнены. Также выполнены все основные планы и мероприятия национальных проектов.

«Учитывая обстоятельства этого года и масштабы строительства, которое мы наращиваем за последние три года, завершать работы на объектах мы будем вплоть до 31 декабря», — заверил Бречалов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 декабря текущего года госдолг Удмуртии составил 55,242 млрд рублей. По сравнению с данными на 1 ноября сумма долговых обязательств сократилась на 1 млрд рублей или на 1,8%. При этом с начала года сумма госдолга выросла на 8,8 млрд рублей или на 19,11%.