В Челябинске оркестр Росгвардии дал концерт под окнами детской больницы
Челябинск, 24 декабря, 2020, 22:23 — ИА Регнум. Новогодний концерт для пациентов областной детской клинической больницы в Челябинске провёл военный оркестр регионального управления Росгвардии, передаёт 24 декабря корреспондент ИА REGNUM.
Праздничное мероприятие прошло под окнами детской больницы. Музыканты сыграли известные новогодние мелодии советских, российских и зарубежных авторов. Дети, лишённые во время карантина общения с волонтёрами, улыбками и аплодисментами встретили военных и общественников.
Рассказывая о том, как ребята восприняли такое необычное поздравление, дирижёр оркестра лейтенант Иван Кузнецов сказал:
Добавим, что мероприятие проводилось совместно с благотворительным общественным движением помощи онкобольным детям «Искорка Фонд» и руководством детской областной клинической больницы.