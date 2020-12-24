Челябинск, 24 декабря, 2020, 22:23 — ИА Регнум. Новогодний концерт для пациентов областной детской клинической больницы в Челябинске провёл военный оркестр регионального управления Росгвардии, передаёт 24 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Фото предоставлено пресс-службой Росгвардии по Челябинской области Новогодний концерт для пациентов областной детской клинической больницы в Челябинске

Праздничное мероприятие прошло под окнами детской больницы. Музыканты сыграли известные новогодние мелодии советских, российских и зарубежных авторов. Дети, лишённые во время карантина общения с волонтёрами, улыбками и аплодисментами встретили военных и общественников.

Фото предоставлено пресс-службой Росгвардии по Челябинской области Новогодний концерт для пациентов областной детской клинической больницы в Челябинске

Рассказывая о том, как ребята восприняли такое необычное поздравление, дирижёр оркестра лейтенант Иван Кузнецов сказал:

«Наша задача — подарить детям, борющимся с тяжёлыми заболеваниями, частичку тепла, частичку праздника. Думаю, совместно у нас это получилось».

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Добавим, что мероприятие проводилось совместно с благотворительным общественным движением помощи онкобольным детям «Искорка Фонд» и руководством детской областной клинической больницы.