Джонсон поздравил Британию с «возвращением судьбы»
Лондон, 24 декабря, 2020, 22:07 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оценил как триумф достигнутую торговую сделку с Европейским союзом, 24 декабря передает Sky News.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Борис Джонсон
«Мы вернули контроль над своей судьбой. Люди говорили, что это невозможно, но мы вернули», — заявил Джонсон.
Британский премьер-министр заявил, что уже с 1 января Великобритания станет «независимым прибрежным государством» и, в частности, «сможет решать, как и где создавать новые рабочие места».
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