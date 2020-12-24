Ижевск, 24 декабря, 2020, 21:57 — ИА Регнум. Глава Удмуртии Александр Бречалов рекомендовал работодателям республики сделать 31 декабря выходным днем. Об этом он заявил в ходе сессии Госсовета республики.

Udmurt.ru Александр Бречалов

Позднее было подписано распоряжение о переносе рабочего дня с 31 декабря на 26 декабря, субботу. Однако в документе речь идет о лицах, замещающих государственные должности, должности государственной гражданской службы и ряд других. Также рекомендуется организовать рабочее время аналогичным образом руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований, а также руководителям организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря в ходе прямого эфира на совей странице в социальной сети Бречалов говорил, что 31 декабря Удмуртия будет работать. Он пояснил, что в 2019 году, когда власти республики объявили выходной в последний день года, поднялась волна возмущения. Люди жаловались, что не будут работать детские сады, а при этом многие предприятия не стали объявлять выходной.

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Напомним также, накануне президент России Владимир Путин на совещании Госсовета и Совета по стратегическому развитию с национальным проектам рекомендовал всем регионам России сделать 31 декабря выходным. Путин отметил, что в последний день года работа «организуется своеобразная».

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