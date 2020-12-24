Москва, 24 декабря, 2020, 21:31 — ИА Регнум. В Вооружённых силах России почти 23 тысячи человек перенесли коронавирусную инфекцию, следует из опубликованного 24 декабря информационного бюллетеня Минобороны.

Минобороны России

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации»

»За прошедшие сутки в Вооружённых силах после прохождения лечения выздоровело 245 военнослужащих. Общая численность выздоровевших увеличилась до 22 979 человек», — говорится в материале.

По данным Минобороны, на сегодняшний день в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях установлен 4041 военнослужащий с положительными результатами тестирования.

Из них 2287 человек проходят лечение в госпиталях Минобороны, ещё 19 человек — в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения. В изоляторах по месту службы содержатся 50 инфицированных, 1685 военнослужащих изолированы на дому.

Отмечается, что все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Состояние девяти из них оценивается как тяжёлое, ещё 17 человек находятся в состоянии средней тяжести, у остальных не наблюдается симптомов заболевания.

Сведений о динамике прироста инфицированных в Вооружённых силах и их общем количестве за весь период эпидемии, а также о возможных летальных случаях среди военнослужащих Минобороны в своих информационных бюллетенях не раскрывает.