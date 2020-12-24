Кишинёв, 24 декабря, 2020, 21:24 — ИА Регнум. Продление контракта на поставку в Молдавию природного газа из России состоится со дня на день, написал 24 декабря и.о. молдавского премьер-министра Ион Кику в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Кику «Контракт на поставку природного газа в Республику Молдова в 2021 году будет продлён в ближайшие дни, а ориентировочная цена в I квартале 2021 года составит порядка $120−122 за тысячу кубометров».

Напомним, контракт «Молдовагаза» на поставку газа «Газпромом» действует до конца года. Задолженность «Молдовагаза» перед российской компанией составляет семь с половиной миллиардов долларов.

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