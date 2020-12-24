Москва, 24 декабря, 2020, 20:58 — ИА Регнум. Инфляционные ожидания населения России на ближайший год в декабре увеличились до 11,5% с 10,1% в предыдущем месяце. Такие данные приводятся в опубликованном 24 декабря докладе Банка России «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Колбасы в магазине «Перекресток»

«Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев населением инфляции в декабре составила 11,5%, что на 1,4 процентного пункта выше значения ноября», — говорится в докладе.

В ЦБ отмечают, что основным фактором роста оценок ожидаемой и наблюдаемой населением инфляции, как и в ноябре, стал рост цен на отдельные часто покупаемые продовольственные товары.

Сообщается, в декабре респонденты ещё более часто говорили об удорожании сахара, растительного масла, яиц. Ускорение роста цен на эти товары фиксировалось и официальной статистикой.

Напомним, накануне в Росстате сообщили, что инфляция в России с начала декабря достигла уже 0,6%, а с начала текущего года — 4,7%. При этом на минувшей неделе ведомство зафиксировало снижение цен на сахар-песок, подсолнечное масло и ряд других продовольственных товаров после заключения Минсельхозом и Минпромторгом соглашения с крупнейшими торговыми сетями и производителями.