Нефтеюганск, Югра, 24 декабря, 2020, 20:44 — ИА Регнум. В Югре пересмотрено дело бывшего кассира, похитившей у банка 59 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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Судом установлено, что кассир-контролёр отдела кассовых операций офиса ПАО «Запсибкомбанк» города Нефтеюганска с февраля по июль 2019 года из кассет банкоматов похитила 59 млн рублей.

Похищенные деньги она зачисляла на виртуальный электронный счет на торговой платформе онлайн инвестиций, совершала с ними финансовые операции, а затем переводила деньги на свою банковскую карту. Таким образом она пыталась скрыть доходы, полученные преступным путём.

Нефтеюганский районный суда признал женщину виновной в хищении и назначил ей условный срок. Прокуратура добилась через апелляцию реального наказания уже бывшего кассира в виде четырёх лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.