Киев, 24 декабря, 2020, 20:25 — ИА Регнум. На Украине начиная с 2004 года продолжается планомерное снижение экономики, а нынешняя власть попросту заканчивает «добивать» экономику страны.

Иван Шилов ИА REGNUM

Об этом в одном из интервью заявил народный депутат Украины, глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

Политик напомнил, что Украина в начале 90-х по ряду показателей намного опережала соседние страны, однако это прекратилось после т.н. «оранжевой революции» 2004 года. Сейчас же, по его оценке, Зеленский завершил большой путь по созданию на территории Украины «помойной ямы» и обнищания людей.

«У нас всё это было разрушено, потом началось восстановление… Хочу напомнить, что в 2002—2004 гг. на Украине был самый большой рост экономики. В 2004 году он был рекордным, 12,4%, это был рекорд в Европе роста ВВП. У нас росли пенсии, зарплаты, и закончилось Майданом. А чего Майдан? Всё росло, экономика достигала рекордных показателей — а тут Майдан, пришли, поменяли власть. А чего? «Так это же режим преступный Кучмы, Медведчука, естественно, и всех остальных. Вот они преступники, они всё это делали, а нам это не подходит, мы сейчас это по-другому». И что в 2005 году по результатам деятельности так называемых деятелей Ющенко, Тимошенко? Знаете, что? Падение роста экономики с 12,4 до 2,6%. Пять кризисов за год — молочный, сахарный, бензиновый, дизельный и многие другие. Они уничтожили страну, ввели безвизовый режим в одностороннем порядке для ЕС, превращая Украину в помойную яму», — напомнил лидер оппозиции.

По его словам, сейчас деятели Зеленского продолжили эту работу, например легализовали игровой бизнес и распродажу земли.

«То есть Зеленский завершил большой путь создания здесь, на территории страны, помойной ямы и обнищания людей. Вот что произошло за все эти годы. И это началось в 2005 году», — отметил Медведчук.

Он также коснулся ключевого для украинской экономики вопроса цен на газ, заявив, что это «длинная история» про некомпетентность и ограниченность украинской власти.

«Я хорошо знал Юлию Тимошенко, но я никогда не оценивал ее в плане ее профессиональных качеств как премьер-министра и всё остальное. Были люди и более подготовленные… Но ведь в 2005 году началось и введение института внешнего управления, при Ющенко. И тогда оно, может, было малозаметным, но это всё нарастало снежным комом. Чем это завершилось — или завершается вот, в уходящем 2020 году, — мы видим», — резюмировал политик.