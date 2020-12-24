Пекин, 24 декабря, 2020, 19:46 — ИА Регнум. В Китае обнародован призыв к культурным учреждениям и туристическим зонам страны принять дополнительные меры по совершенствованию инфраструктуры и качества услуг в целях лучшего обслуживания пожилых сограждан. Об этом 24 декабря сообщает Синьхуа, ссылаясь на специальный циркуляр, выпущенный Министерством культуры и туризма КНР.

Oleg Afonin Китайские туристы

Данная проблема была поднята в связи с затруднениями, которые возрастные туристы испытывают с использованием интеллектуальных информационных технологий.

Министерство призвало сохранить традиционные способы доступа и бронирования билетов по телефону с выкупом их за наличные. В циркуляре отдельно указано на необоснованность отказов пожилым туристам в доступе к услугам культурных учреждений, которые объясняются противоэпидемическими возрастными ограничениями в том случае, если они не могут предъявить специальный код состояния здоровья по причине отсутствия у них смартфонов. В этом случае рекомендовано разрешать возрастным туристам любые действительные документы, удостоверяющие личность.

Согласно циркуляру, учреждениям культуры и туристическим объектам для выполнения предложенных рекомендаций отводится время до 31 декабря текущего года.