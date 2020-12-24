Зеленский обнаружил «антироссийский символизм» в лопастях вертолетов
Киев, 24 декабря, 2020, 18:53 — ИА Регнум. Украина отныне производит собственные лопасти для вертолетов, которые уже были успешно испытаны на предприятии «Мотор Сич».
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 24 декабря, во время рабочей поездки в Запорожскую область.
Он заявил, что это «очень символично» и при этом «очень патриотично».
«Мы производим наши современные украинские лопасти… а раньше покупали их только в России. Сегодня были испытания вертолетов, они впервые полетели на украинских лопастях», — подчеркнул Зеленский.
В ходе представления прозвучала информация, что на «Мотор Сичи» последние несколько лет работали как раз над созданием лопастей. Всего планируют запустить в серийное производство порядка 60 комплектов лопастей в год, а в 2021 году в ходе пилотного проекта — 20.
«Мы хотели показать реальный украинский вертолет теперь уже с отечественными лопастями… Все то, что вы сегодня видите, было сделано руками и мозгами украинских инженеров, ученых и рабочих… Лопасти для тяжелых вертолетов выпускали раньше только США, Россия и Китай. Сектор тяжелых вертолетов занимает 17% от общего числа выпускаемых вертолетов, и это достаточно большой показатель», — рассказал президент предприятия «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев.
Пресс-служба офиса президента уточняет, что в рамках рабочей поездки Зеленский посетил предприятие «Научно-производственный комплекс «Искра», входящее в состав государственного концерна «Укроборонпром». Президент ознакомился с основными показателями и концепцией корпоратизации «Укроборонпрома», которая уже стартовала и предусматривает трансформацию концерна в современные холдинги, а также внедрение системы корпоративного управления.