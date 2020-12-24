Тамбов, 24 декабря, 2020, 18:36 — ИА Регнум. В Тамбовской области сегодня, 24 декабря, на спецмероприятии представили календарь событий Тамбовщины на 2021 год, в него вошли 56 разных мероприятий. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Календарь событий

Специальное мероприятие в честь главного событийного вестника региона состоялась в музейном комплексе «Усадьба Асеевых». По мнению экспертов, даже если не все из представленных мероприятий из-за объективных причин состоятся в следующем году, издание не потеряет своей актуальности: календарь полон интересной и полезной для путешественников информации.

«Туризм стал одной из самых пострадавших из-за пандемии сфер. Несмотря на это, в канун Нового года мы все-таки собрались в этом зале с надеждой и пожеланиями, чтобы все эти сложные времена закончились, и мы вернулись к привычной жизни. Наши учреждения культуры и туроператоры готовы принять туристов и начать работу сразу, как только снимут ограничения. Мы представляет календарь, который будет полезен и интересен как самостоятельным путешественникам, так и профессионалам туриндустрии. Над этим изданием была проделана очень большая работа», — отметила заместитель начальника регионального управления культуры и архивного дела Валентина Ивлиева.

Календарь событий на 2021 год стал юбилейным, десятым по счету. С развитием туризма каждый год в копилку событий добавлялось несколько разноплановых мероприятий.

«Мы начинали, когда всего 2−3 фестиваля были признаны и известны на всероссийском уровне, а сейчас в календаре несколько десятков таких событий, причем в новом на два события больше, чем в прошлом году», — рассказала начальник туристско-информационного отдела Татьяна Долихина.

Tambov.gov.ru В Тамбовской области подготовили календарь событий на 2021 год

В издании рассказывается о различных фестивалях, гастрономических праздниках, природных явлениях, ярмарках и не только. Событийный календарь содержит много информации о работе музеев, местной кухне, сувенирах, достопримечательностях. Для удобства на полях календаря есть выноски с туристской навигацией и сразу можно узнать, сколько стоит билет, можно ли приехать с детьми, есть ли сувениры и так далее — словом, авторы попытались предусмотреть всё, что в первую очередь интересует туристов.

Украсили издание фотографии тамбовских фотохудожников: Валерия Горбунова, Ирины Федоровой, Сергея Раннева, Виктории Кузнецовой и рисунки мичуринской художницы Ольги Сазыкиной. Объекты показа представлены в разрезе и можно увидеть внутреннее убранство достопримечательностей — например, Боголюбского кафедрального собора или усадьбы Асеевых.

Традиционно у каждого событийного календаря есть свой слоган. В этом году главную страницу украсила пролеска сибирская, а девиз года — «Будем жить».

В регионе отмечают, что даже если не получится провести то или иное событие, туристов на Тамбовщине всё равно ждут. Путешественники могут полюбоваться архитектурой домов, насладиться природой в самом экологичном регионе страны, зайти в сельских храм или музейный комплекс, попробовать натуральные продукты, сделать оригинальные фото и многое другое.

Электронную версию календаря можно скачать на информационно-туристическом портале Тамбовской области.