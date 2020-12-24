Британия и ЕС согласовали все условия сделки — Джонсон
Лондон, 24 декабря, 2020, 18:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил журналистам, что Лондон и Брюссель согласовали все условия торгового соглашения, 24 декабря передает Sky News.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Happy Brexit
«Прорыв» на переговорах по торговле Британии и ЕС после Brexit случился 23 декабря, когда стороны смогли согласовать все основные спорные вопросы — прежде всего, вопросы рыболовства и правил конкуренции на едином рынке.
Тем не менее соглашение пока официально не подписано. Ожидается, что это может произойти в течение суток 24 декабря.
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