Лондон, 24 декабря, 2020, 18:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил журналистам, что Лондон и Брюссель согласовали все условия торгового соглашения, 24 декабря передает Sky News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Happy Brexit

«Прорыв» на переговорах по торговле Британии и ЕС после Brexit случился 23 декабря, когда стороны смогли согласовать все основные спорные вопросы — прежде всего, вопросы рыболовства и правил конкуренции на едином рынке.

Тем не менее соглашение пока официально не подписано. Ожидается, что это может произойти в течение суток 24 декабря.

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