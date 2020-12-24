Москва, 24 декабря, 2020, 18:28 — ИА Регнум. Работодателям в Москве 31 декабря 2020 года рекомендовано сделать выходным днем. Об этом 24 декабря сообщил в эфире телеканала «Россия 24» мэр города Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дед Мороз в Московском метро

«Мы не можем всех обязать 31 не работать, но мы обяжем свои бюджетные организации, которые не задействованы в подготовке к Новому году, и рекомендуем всем другим предприятиям и организациям, чтобы 31 сделали выходным», — сказал глава города.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем личном блоге сообщил о том, что работодателям региона рекомендовано сделать 31 декабря нерабочим днем с сохранением зарплаты.