Тамбов, 24 декабря, 2020, 18:14 — ИА Регнум. Тамбовская область в очередной подтвердила лидерские позиции в экологическом рейтинге регионов, подготовленном по итогам осени общероссийской общественной организацией «Зеленый патруль». Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.

Ольга Лапина В Тамбове на стадионе в парке «Дружба»

Организация «Зеленый патруль» опубликовала «Национальный экологический рейтинг регионов» по итогам осени 2020 года. Среди регионов России рейтинг возглавила Тамбовская область. На второй и третьей строчке рейтинга расположились Республика Алтай и Белгородская область.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин считает, что охрана природы Тамбовщины — один из основных приоритетов региональной социально-экономической политики, главная цель которой — обеспечить рост экономики и благосостояния граждан, существенно не повышая нагрузки на окружающую среду.

Национальный экологический рейтинг регионов России рассчитывается экологами с 2007 года и публикуется по итогам каждого сезона, то есть четыре раза в год. При составлении рейтинга учитываются состояние воздуха, воды, выбросов, а также активность общественных организаций и ответственность власти.

Отметим, Тамбовщина является неизменным лидером всероссийского экологического рейтинга с 2011 года.