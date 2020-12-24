Ростов-на-Дону, 24 декабря, 2020, 17:59 — ИА Регнум. Пять очагов птичьего гриппа действует на территории Ростовской области, последний случай подтверждён 21 декабря у павших лебедей на реке Рассыпная, сообщили 24 декабря в пресс-службе правительства региона по итогам заседания специальной комиссии по предупреждению возникновения и ликвидации особо опасных и заразных болезней животных.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Лебедь

Начальник управления ветеринарии Ростовской области Александр Кругликов также прокомментировал ситуацию с падежом птицы в Октябрьском районе. По результатам исследования Ростовской областной ветеринарной лаборатории получено заключение о том, что генетический материал вируса гриппа птиц в доставленных пробах не обнаружен. Также отрицательный результат подтвердили в ФГБУ ВНИИЗЖ Владимира, вирус не обнаружен и в готовой продукции. Специалистами Минприроды и экологии были отобраны пробы от павшей синантропной птицы в ближайшем к предприятию хуторе Костиков. ПЦР-тестирование не подтвердило наличие вируса птичьего гриппа у павших ворон.

В связи со сложной ситуацией по гриппу птиц промышленным птицеводческим предприятиям рекомендовано обеспечить неукоснительное соблюдение высокого уровня биологической защиты, а владельцам частных подворий организовать безвыгульное содержание птиц.