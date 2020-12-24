Кострома, 24 декабря, 2020, 17:58 — ИА Регнум. Костромские коммунисты начали собирать подписи против восстановления памятника царю Михаилу Романову и крестьянину Ивану Сусанину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала секретарь горкома Костромского обкома КПРФ Марина Колданова.

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Акция прошла на главной площади Костромы — Сусанинской. Семеро активистов с агитационными плакатами, снабжёнными надписями «Русский мужик не должен стоять на коленях перед властью!», собрали подписи против установки монумента. Организаторы акции планируют собирать подписи костромичей в разных районах города, провести митинг и регулярные пикеты на эту тему.

«Я думаю, власть боится массовых акций. Если мы организуем митинг и будем регулярно проводить пикеты, они побоятся устанавливать памятник», — сказала Колданова.

В дальнейшем подписи костромичей приложат к письму губернатору Сергею Ситникову, в котором коммунисты намерены просить главу региона остановить процесс.

Напомним, памятник царю Михаилу Романову и стоящему на коленях у его бюста крестьянину Ивану Сусанину располагался на главной площади Костромы и был уничтожен в 1918 году. Первым восстановить монумент на заседании общественного совета по вопросам историко-архитектурного облика Костромы при главе города Юрии Журине предложил костромской историк Алексей Зябликов. Предложение поддержала Общественная палата Костромской области. Некоторые СМИ, учредителем которых является департамент информационной политики Костромской области, поторопились заявить, что жители областного центра также поддерживают восстановление памятника. Однако никаких официальных исследований общественного мнения по этому поводу не проводилось.

Судя по всему, идея установки памятника как минимум вызывает неоднозначную реакцию у костромичей. Часть из них полагает, что памятник символизирует «коленопреклонение собирательного образа нашего народа перед царской властью» и может разрушить целостность главной площади города. Другая часть, напротив, выступает за воссоздание монумента, указывая, что памятник «восстановит историческую справедливость» и «возвеличит» Костромскую область.