Москва, 24 декабря, 2020, 17:57 — ИА Регнум. Чрезмерно жёсткие административные меры государственного регулирования в ценообразовании недопустимы. Об этом 24 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на итоговой пресс-конференции в Совете Федерации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валентина Матвиенко

«Я категорический противник каких-то жёстких административных мер регулирования цен. Мы всё-таки живем в рыночной экономике», — заявила Матвиенко.

«Мы не можем себе позволить принимать какие-то непродуманные популистские или иные административные меры, допустить дефицит и так далее. Этого делать нельзя», — подчеркнула она.

В то же время она отметила, что в сложившейся ситуации, когда рост цен на продукты в России связан с ростом мировых цен на них, меры государственного регулирования вполне оправданы.

«Бизнес в этих условиях заинтересован как можно больше отправить на экспорт продукции, — в этих условиях бизнес можно понять — вот здесь власть и государство не имеют права позволить, чтобы не реагировать и сказать, что вот так рынок сложился. Нет, конечно», — отметила она.

По её мнению, разумной мерой сдерживания роста цен в такой ситуации являются экспортные пошлины, которые бы стимулировали бизнес сохранять объём продаж на внутреннем рынке неизменным.

«Думаю, что правительство будет разумно пользоваться этим инструментом. Уверена в этом. Не будет допускать перекосов», — добавила она.